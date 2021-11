Journée de l’excellence à Kaolack : Les conseils de Papa Mademba Bitèye aux élèves

Ici à Kaolack, note Papa Mademba Bitèye, des figures de proue ne manquent pas, notamment dans notre histoire tapissée de grands hommes caractérisés par l’incarnation de l’excellence qui n’a cessé de scintiller dans leur comportement tout le long de leur vie. «Des hommes du temporel mais aussi des hommes du spirituel. On aura toujours à apprendre en tournant le regard vers un fils du pays comme Valdiodio Ndiaye qui restera à jamais associé à l’indépendance de tout un peuple, tout un pays, le Sénégal. Il n’aurait point conquis cette place légitime qui lui revient dans le référentiel national, si ce ne fut sa volonté de toujours exceller dans le service qu’il devait rendre et l’attitude qu’il devait adopter en toutes circonstances », a indiqué le directeur général de Senelec.



«Tournez le regard vers le vénérable Cheikh Al Islam Elhadj Ibrahima Niasse et ses œuvres qui, au moment où je vous parle continuent d’inspirer et de guider des hommes et des femmes d’ici et d’horizons lointains. Il ne poursuivait pas simplement l’excellence, il avait pris l’option d’être l’excellence, dans ses gestes et dans ses paroles », a-t-il dit.



Voyez-vous, chers lauréats, en ces temps de grands changements qui pointent à un horizon qui s’approche de plus en plus, je veux vous amener à prendre possession de l’arme la plus efficace pour l’humain pour se donner espoir dans l’existence. C’est ce qui justifie cet éloge de l’excellence qui sous-tend mon propos d’aujourd’hui.



Le parrain a mis à la disposition des lauréats, du matériel scolaire et des équipements académiques dans la perspective de leur quête légitime d’excellence. Papa Mademba Bitèye est le candidat de la mouvance présidentielle pour le poste de président du Conseil départemental de Kaolack.

Source : La journée de l'excellence initiée par l'académie de Kaolack, a eu lieu le 27 novembre dernier dans la capitale régionale. Le parrain Papa Mademba Bitèye, directeur général de Senelec a , dans sa communication invité les jeunes au culte de l'excellence qui peut être à son avis, notre bouclier contre les dérives de l'indécence, les récurrences des invectives dans le discours social et l'adoption tous azimut des raccourcis pour résoudre nos différents problèmes.

