Journée de l'investissement en Espagne: Abdoulaye Dièye présente les projets du hub aérien

Dans le cadre du renforcement de la coopération économique, entre le Sénégal et l'Espagne, l'Ambassade du Sénégal en Espagne, a organisé en collaboration avec la Chambre de commerce espagnole une journée de l'investissement. Cette rencontre importante a été l'occasion pour AIBD Sa, de présenter à un panel d'investisseurs espagnols le portefeuille de projets du hub aérien, ainsi que les opportunités d'investissement en découlant.

La rencontre a été suivie d’échanges bilatéraux entre des investisseurs évoluant entre dans les métiers du conseil et de l’ingénierie dans le secteur aéroportuaire ainsi que des entreprises spécialisées dans la fourniture de services numériques.



Il a aussi été question du projet d’Aéroville, qui a retenu toute l’attention des investisseurs eu égard aux bonnes perspectives de croissance du trafic (passagers et fret) sur la plateforme aéroportuaire et à l’écosystème dynamique qui l’entoure.



Le Directeur Général, Abdoulaye Dieye, qui conduisait la délégation a rappelé aussi dans son intervention que AIBD Sa, peut se prévaloir d’un un réseau connecté de 13 aéroports régionaux qui s’offre aux investisseurs notamment dans le cadre du développement d’une offre touristique hôtelière par exemple mais aussi d’une desserte directe pour les compagnies aériennes.



A la suite de ces discussions, rendez vous à déjà été pris pour organiser une deuxième session d’échanges permettre aux membres de la Chambre de Commerce espagnole présents à Dakar, de recueillir plus de détails sur les projets exposés. L’Apix Sa et la Sapco ont aussi pris part à ce forum



