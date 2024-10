Journée de mobilisation citoyenne : Le lycée Demba Diop de Mbour, va accueillir le chef de l’Etat

La 5e édition de la Journée de mobilisation citoyenne «Setal sunu reew» aura lieu ce samedi 5 octobre prochain. Et pour cette édition qui sera célébrée à 48 heures de l’ouverture des classes et qui coïncide avec la Journée internationale de l’enseignant, ce sont les écoles et les universités qui seront à l’honneur.



D'après "Bes bi", le président de la République, Bassirou Diomaye Faye se rendra ainsi au lycée Demba Diop de Mbour, pour le lancement officiel de cette journée citoyenne. L’annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy, en marge de la rencontre avec les acteurs communautaires, pour préparer le «Setal sunu reew».



Le Premier ministre Ousmane Sonko, quant à lui, est attendu à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Des opérations de nettoyage et de reboisement, y sont prévues.