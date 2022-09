Journée de reboisement à Keur Massar: Des agents des Eaux et Forêts accueillis en héros !

Dans sa dernière édition, « Le Témoin » quotidien avait annoncé la campagne de reboisement initiée par les jeunes du quartier Firdawsi situé à Keur Massar. Cette journée a eu lieu le dimanche 11 septembre 2022. Donc, malgré les graves inondations, des habitants et jeunes de l’Asc Firdawsi n’ont pas abdiqué face à la furie des eaux et ont tenu à organiser cette campagne de reboisement dénommée : Projet « Quartier Vert ». Pour eux, le reboisement constitue un des meilleurs moyens pour lutter contre le changement climatique et les inondations, en attendant les réseaux de canalisation à Keur Massar. Justement, ces inondations ont transformé Keur Massar en zone rebelle où l’accès est interdit aux autorités politiques, municipales et autres agents du Plan Orsec déclarés « incompétents ».



Sauf les agents des Eaux et Forêts qui ont été accueillis en héros par les populations. Joint par « Le Témoin » quotidien, M. Ousseynou Ndiaye, président de l’Asc Firdawsi remercie le ministère de l’Environnement et précisément, la Direction générale des Eaux et Forêts pour leur important don de plants d'arbres. « Nous remercions surtout le capitaine Mme Seynabou Diop Fall du Service départemental des Eaux et Forêts de la préfecture de Keur Massar, qui a mis à notre disposition ses agents. D’ailleurs, ces agents qualifiés nous ont aidés à bien planter les arbres. De même que le directeur général de Citymat Keur Massar pour son soutien matériel. Sans oublier le directeur de l’école Al Himma School qui a contribué à la réussite de cette journée de reboisement », s’est-il félicité.













