Journée du Migrant : Des OSCs lancent la campagne « Visas justes et équitables » Lundi 18 Décembre 2023

Plus de 30 organisations de la société civile ont fustigé le traitement injuste des demandes de visas pour l’Europe. Elles critiquent également l’État pour sa politique migratoire jugée inefficace. A ce titre, ces organisations ont lancé la campagne pour des « visas justes et équitables ». Car selon Aliou Fall, porte-parole du jour, qui s’est confié à RFM, « Les Sénégalais rencontrent énormément de problèmes pour obtenir un rendement ou des visas. Nous souhaiterions que la procédure soit révisée et que, en cas de refus du visa par les ambassades, les frais soient remboursés ». Il souligne aussi que « la migration est un droit même s’il doit être encadré ».



