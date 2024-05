Journée du dialogue national : Le professeur Babacar Guèye nommé facilitateur des Assises de la justice

‘’Le président de la République a désigné le Professeur Babacar Guèye comme facilitateur des Assises de la Justice dans le cadre de la Journée du dialogue national’’, lit-on dans une note parvenue à l’APS.



Commentant cette décision, M. Guèye a déclaré l’accueillir ‘’avec humilité’’.

‘’Je considère que c’est un honneur qui m’a été fait que de me confier cette mission ô combien importante de facilitation des Assises de la justice et je voudrai dès à présent remercier le président de la République pour la confiance placée en ma personne’’, a dit à l’APS, le professeur de droit constitutionnel à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.



Les Assises de la justice, qui s’ouvrent mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, se tiennent dans le cadre de la quatrième édition du dialogue national.



Elles sont censées recueillir les contributions des citoyens concernant le système judiciaire sénégalais. Il s’agit d’un chantier prioritaire du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir le 24 mars dernier, qui entend ‘’réformer et moderniser la justice’’.



Les Assises de la justice prendront fin le 4 juin prochain.