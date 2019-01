Journée internationale de la Douane : Birima MANGARA salue des avancées majeures notées en douane, dans le domaine des technologies Le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Chargé du Budget, M. Birima MANGARA a présidé hier matin la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la Douane qui est célébrée le 26 janvier de chaque année, pour magnifier les efforts des femmes et des hommes qui travaillent avec courage et abnégation dans les administrations douanières du monde entier.





Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

"Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises", est le thème retenu cette année.



"Ce thème, pour m’en féliciter, est d’une actualité brûlante et soulève, à bien des égards, une problématique essentielle de gestion coordonnée des frontières portée par la technologie et axée sur des résultats à atteindre, dont la manifestation doit se traduire par la fluidité, la simplification, la prévisibilité et la résilience", s’est-il d’emblée félicité.



"En réalité, s’est-il réjoui, le concept de frontières SMART vise à mettre en lumière le rôle de la Douane pour l’émergence d’une économie plus compétitive, pourvoyeuse d’emplois et créatrice de richesses, en levant tous les obstacles qui freinent la liberté d’aller et de venir des personnes et des biens".



Il salue, au demeurant, les avancées majeures notées, en douane dans le domaine des technologies, à travers le parachèvement en cours du processus de dématérialisation intégrale des procédures douanières, qui symbolise un exemple réussi de partenariat public/privé avec notamment l’apport du GIE GAINDE 2000.



Il salue également la vision et les initiatives déployées pour la connexion au système informatique douanier de l’ensemble des unités douanières.



"Assurément, a-t-il soutenu, de telles actions contribuent à hisser davantage notre pays aux meilleures pratiques internationales en matière de formalités électroniques et à offrir aux usagers un service fiable et de qualité. L’automatisation des procédés permet effectivement un gain de temps et une réduction considérable des coûts et des délais, avec des répercussions évidentes sur l’amélioration des climats des affaires".



"Toutefois, dans le chantier de la mise en œuvre de frontières SMART, les défis sécuritaires inhérents à tout procédé technologique, interpellent l’Administration des Douanes et les autres forces de défense et de sécurité dans la nécessaire conciliation du juste équilibre entre la sécurité et la facilitation des échanges de biens et de personnes", a-t-il soulevé.

















PiccMi.Com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos