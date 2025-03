Journée internationale de la Femme : Diéguy Diop Fall se distingue de par son engagement En cette Journée internationale de la Femme, il est essentiel de mettre en lumière des femmes remarquables, qui contribuent de manière significative à la société. Parmi elles, Mme Diéguy Diop Fall, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR). Elle se distingue par son engagement sans faille et son soutien indéfectible aux côtés de son mentor, le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

[Mme Diéguy Diop Fall est bien plus qu’une femme politique : elle est une militante infatigable du Parti Alliance pour la République (APR) de Son Excellence Macky Sall, une mère de famille, une épouse, et également, une figure importante de la protection de l’enfance, en tant qu’ancienne Directrice de la Protection de l’Enfant. Son dévouement envers ses idéaux et son leader se manifeste à travers ses actions incessantes pour promouvoir la politique de développement et les valeurs de solidarité. Sa présence sur les plateaux télévisés et ses interventions lors des panels, témoignent de son engagement indéfectible pour la cause qu’elle défend avec passion.



Mme Diéguy Diop Fall n’hésite pas à aller au front pour défendre le bilan exceptionnel du président de la République. À chaque sortie, elle ne cesse de clamer le travail remarquable accompli par le président sortant, Monsieur Macky Sall, envers qui elle témoigne loyauté et reconnaissance.



Mme Diéguy Diop Fall a été la première femme opposante à avoir fait l’objet d’un avis de recherche et à être mise en garde-à-vue. Malgré cela, elle reste déterminée à poursuivre sa mission de défendre le bilan de son mentor, le président Macky Sall, mais surtout à assumer sa position d’opposante. Elle mène également un combat contre les détenus politiques, soulignant son engagement pour la justice et les droits humains.



En cette journée spéciale dédiée à la célébration des femmes, il est essentiel de rendre hommage à des femmes courageuses telles que Mme Fall, dont la détermination et le leadership inspirent et motivent chacun à œuvrer pour un monde plus juste et équitable.



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook