Journée internationale de la femme : la cérémonie officielle précédée d’une procession à la gare de Dakar

La cérémonie officielle de la Journée internationale des droits des femmes s’est tenue samedi à l’esplanade du Grand Théâtre national, à Dakar, sous la présidence de la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye.



Plusieurs membres du gouvernement, de même que le haut représentant du chef de l’Etat, Aminata Touré, ont assisté à cette cérémonie axée sur le thème “Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation”.



Des représentants de l’administration territoriale et de la société civile y ont également pris part, ainsi que des parlementaires, des membres du corps diplomatique et des groupements de femmes.



Le démarrage officiel de la manifestation a été précédé d’une procession solennelle organisée par des groupes de femmes à la gare ferroviaire de Dakar, avec la participation de l’épouse du chef de l’Etat, Marie Khone Faye.



Les doléances des représentants des huit pôles territoriaux présents ont été répertoriées dans un mémorandum remis au haut représentant du chef de l’Etat.



Les différents points de ce mémorandum portent sur la réduction des inégalités liées au genre dans le domaine agricole, le rapprochement des structures dédiées aux femmes et le renforcement des mécanismes d’accompagnement des femmes.



Les signataires de ce mémorandum militent par ailleurs pour le renouvellement et la redynamisation des institutions de représentation des femmes, une meilleure prise en compte des femmes dans la gestion du foncier et sur le plan des infrastructures.



