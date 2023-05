Journée mondiale de la Métrologie / Abdou Karim Fofana : « La sécurité économique de nos Etats, dépend en grande partie de la justesse de la métrologie »

Dans son discours, le ministre a salué l'organisation d'une telle activité, désormais inscrite en lettres capitales dans l’agenda des grandes rencontres gouvernementales. " La tenue de cet évènement est révélatrice de l’importance que l'Etat du Sénégal accorde à la métrologie, pour la promotion de laquelle il existe une Association sénégalaise de Métrologie (ASMET) depuis 2013 ", a déclaré le porte-parole du gouvernement.



Et d'ajouter : " Le thème de cette année : « Mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial », choisi en raison des défis croissants du changement climatique et de la distribution mondiale de nourriture dans un monde dont la population a atteint 8 milliards d'habitants fin 2022, constitue un rappel dans un contexte économique mondial incertain ".



Pour Abdou Karim Fofana, la sécurité économique de nos Etats dépend en grande partie, de la justesse de la métrologie.



Face à une crise qui n’épargne aucun pays, les États éprouvent la nécessité de collaborer pour trouver des solutions communes. " La préoccupation des États et des gouvernements demeure, dans cette situation d'ambiguïté, l’accès aux denrées de consommation courante aux meilleurs prix pour les consommateurs ", a-t-il encore précisé.



Cette journée célèbre l’anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875. Un traité qui a permis de poser les fondements d’un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l’innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l’amélioration de la qualité́ de vie et la protection de l’environnement. Ces systèmes métrologiques internationaux offrent l’assurance et la confiance nécessaires quant à l'exactitude des mesures, ce qui permet de disposer aujourd’hui, d’une base solide pour les échanges mondiaux et participe à préparer la prise en charge des défis de demain.



La Journée mondiale de la Métrologie reconnaît et célèbre également le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année, dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux.