Journée mondiale de la Pêche: Greenpeace exige la transparence dans la gestion du secteur

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020

"Cette année, les communautés de pêcheurs artisanaux commémorent la Journée mondiale de la Pêche au Sénégal, dans un contexte marqué par plusieurs crises qui affectent leurs moyens de subsistance.



Depuis avril 2020, le secteur de la pêche fait face à une mauvaise gestion des ressources sans précédent, allant des licences de pêche octroyées dans des circonstances douteuses à l'émigration clandestine avec des pertes en vies humaines. A cela s’ajoutent les effets de la covid-19 et la question des accords de pêche signés entre l’Union européenne et le Sénégal.



Greenpeace Afrique saisit encore une fois cette journée, pour exiger la transparence dans la gestion du secteur de la pêche et attire l'attention des autorités et de l'opinion publique, pour une meilleure protection des ressources et des professions de la pêche.



Greenpeace Afrique marque sa solidarité aux communautés affectées, en organisant différentes activités à travers le territoire national dans le cadre de cette journée, prie pour la mémoire des nombreux candidats à l'émigration qui ont perdu la vie en mer, et réitère son engagement auprès de ceux qui souffrent à cause des mauvaises décisions en matière de gestion des pêches".

