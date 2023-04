Journée mondiale de la Santé : L'engagement du Sénégal à améliorer la santé de la population, réaffirmé

La Journée mondiale de la Santé est célébrée chaque année au Sénégal et dans le monde, le 7 avril.



Cette journée offre l'occasion de réaffirmer l'engagement du pays à améliorer la santé de la population et de mettre en avant les défis auxquels le pays est confronté en matière de santé.



Des événements sont organisés dans tout le pays pour célébrer cette journée, notamment des campagnes de sensibilisation sur la santé, des dépistages gratuits, des séminaires et des conférences sur des questions de santé importantes.