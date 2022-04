Journée mondiale de la liberté de presse : «Le journalisme sous l’emprise du numérique» Du 2 au 5 mai 2022, l'Unesco et la République d'Uruguay accueilleront la conférence mondiale annuelle de la Journée mondiale de la liberté de la presse, à Punta Del Este. Avec "Le journalisme sous l’emprise du numérique" comme thématique, il sera question de l'impact de l'ère numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et la vie privée.

L’Unesco annonce que la Journée mondiale de la liberté de la presse 2022 réunira les parties prenantes concernées, notamment les décideurs politiques, les journalistes, les représentants des médias, les militants, les responsables de la cybersécurité et les experts juridiques, afin d'explorer ces questions et d'élaborer des solutions concrètes pour faire face aux menaces que représente la surveillance accrue pour la liberté de la presse et la vie privée.



La même source indique que la journée du 3 mai sert à rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l’éthique professionnelle.



La Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie relativement à l’exercice de leur profession.

