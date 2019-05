Journée mondiale de la presse: Macky Sall charme les journalistes

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019

Le président de la République, Macky Sall, a réitéré vendredi, son engagement d’œuvrer pour une presse davantage libre évoluant dans des conditions d’exercice encore plus justes. ‘’Je réitère mon engagement pour une presse toujours plus libre et des conditions d’exercice toujours plus justes’’, a-t-il tweeté à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Pour le chef de l’Etat, informe le journal Kritik, cette journée dédiée à la liberté de la presse constitue une occasion de rappeler que le droit à ‘’une information juste est au cœur du débat démocratique sénégalais’’. Mercredi, au moment de recevoir les traditionnels cahiers des doléances des centrales syndicales, Macky Sall avait déjà fait la promesse ‘’d’aider la presse pour assurer la survie de la démocratie sénégalaise’’. De son côté, le ministre de la Culture et de la Communication,

Abdoulaye Diop, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à prendre les dispositions permettant une signature rapide de l’ensemble des textes d’application du Code de la presse. Il intervenait vendredi à l’occasion de la célébration au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de la Journée mondiale de la liberté de la presse sur le thème : ‘’Le journalisme et les élections en période de désinformation’’.

