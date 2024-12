Journée mondiale des toilettes : 15% des populations de Fatick font la défécation à l'air libre (Rapport ANSD)

Cette réalité a été mise en avant par l'adjoint au gouverneur de la régio,n lors d'une rencontre organisée ce vendredi 13 décembre 2024, à la gouvernance de la région, à l'occasion de la célébration prochaine de la Journée mondiale des toilettes, qui se tiendra dans la commune de Colobane, à Fatick, samedi 14 décembre 2024.



Le thème choisi pour la Journée mondiale des toilettes de cette année, "Les toilettes, espace de paix", revêt une importance particulière pour les acteurs du développement, en soulignant le rôle crucial de l’hygiène et de l’assainissement dans la santé publique et la dignité humaine. Ce rappel s’adresse à la fois aux gouvernements, aux organisations humanitaires et aux citoyens, sur la nécessité urgente d'améliorer les conditions d’assainissement dans les zones les plus vulnérables.



Selon les rapports de l’OMS et de l’UNICEF en 2023, deux milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à des services d'hygiène de base, et parmi elles, 653 millions sont totalement dépourvues de services sanitaires. Une situation qui met en péril la santé des populations et compromet les efforts de développement durable à l’échelle mondiale.



Au Sénégal, bien que des progrès aient été réalisés, notamment avec un taux d'accès à l’assainissement de 71% en milieu urbain et de 52,6% en milieu rural en 2022, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre une couverture totale. Le taux d'accès global dans le pays s’élève à 61,2%, mais il reste encore de nombreuses régions, comme Fatick, où l’assainissement demeure un défi majeur. La sensibilisation et l'amélioration des infrastructures sanitaires sont essentielles pour garantir à chaque citoyen, un environnement sain et digne.













Birame Khary Ndaw