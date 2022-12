Journée mondiale du Migrant célébrée hier: Le Président de HSF endeuillé, ses échanges avec la presse déprogrammés

Selon une info reçue, Boubacar Sèye, le Président de l’ONG Horizons Sans Frontières, HSF, endeuillé, n’a pas pu participer à la rencontre prévue et ses échanges avec la presse ont été déprogrammés



« Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu à Thiès, de monsieur Mamadou Mouride Ndiaye, oncle maternel de monsieur Boubacar Sèye, Président de HSF. Ce décès qui a déprogrammé son agenda avec la presse ce dimanche 18 décembre, journée mondiale du Migrant si l’on sait que beaucoup d’interview avaient été prévues pour la circonstance », a déclaré hier le secrétaire de l’ONG HSF.



« La direction de HSF s’excuse auprès de la presse nationale et internationale et présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu. « , ajouté la note d’information tombée hier