Journée nationale de l'arbre : La lettre Ouverte des Techniciens des Eaux et Forêts, au Président de la République Ce 04/08/2024 la journée nationale de l'arbre a été une occasion saisie par des Techniciens des Eaux et Forêts, pour adresser une lettre ouverte au Président de la République, pour lui faire part de la situation précaire qu’ils traversent. Voici le contenu :

Objet: Lettre Ouverte au Président de la République

Monsieur le Président de la République,



Comme tous les sénégalais, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et vous souhaitons un plein succès à la tête de notre cher pays. Permettez nous de vous faire part de la situation des promotions sortantes du Centre National de Formation des Techniciens des Eaux et Forêts, Chasses et des Parcs nationaux (CNFTEFCPN).



Le 04/08/2024 sera célébré la journée nationale de l'arbre. A cette occasion, permettez nous, monsieur le Président de la République, de vous faire part de la situation que nous traversons. Son Excellence, plus de 80 Techniciens des Eaux et Forêts sortis du CNFTEFCPN de Djibélor attendent toujours un recrutement dans la fonction publique qui depuis deux ans n'a pas eu lieu



Nous savons, en tant que Président de la République, peut être vous n'êtes pas au courant de la situation que nous traversons. Le concours des eaux et forêts fait partis des plus sélectifs du pays avec en moyenne 20000 inscrits par an.



Chaque mercredi nous tâchons à lire le communiqué du conseil des ministres en tant que jeunes formés afin de s'informer sur la situation du pays. A travers ces communiqués nous nous sommes rendu compte de l'importance que vous accordez à l'environnement notamment le changement climatique, l'érosion côtière et la dégradation de la biodiversité. Ce pendant, ce concours était pour nous un challenge afin d'apporter notre pierre à l'édifice.



Monsieur le Président de la République, le service des eaux et forêts est en manque criard d'effectif. Le dernier rapport de la cours des comptes en est une parfaite illustration. Ce dernier, dans sa page 69, tableau 33, souligne que le service compte 331 ATEF avec un besoin de 789 ATEF



Chaque année 30 candidats sont sélectionnés malgré l'importance du nombre d'inscrits,

mais la sélection définitive est effectuée après une semaine d'épreuve pratique où le quart ou le tiers voire la moitié des candidats sont éliminés. Après trois longues années de formation, nous peinons à être recruter dans la fonction publique et même dans le privé.



Son Excellence, dans la logique de faire parvenir nos doléances aux autorités compétente, nous avons procédé à une demande d'audience à notre Ministre de tutelle à la date du 21/04/2024 ensuite au Premier Ministre à la date du 08/05/2024. Depuis ces dates jusqu'à ce jour, nous tenons notre mal en patience. De ce fait, nous pensons monsieur le président de la république que cette journée sera une occasion de corriger le déséquilibre que vit les sortants de Djibėlor.



En attente d'une belle surprise de votre part, son Excellence, veuillez agréer l'expression de nos salutations les plus respectueuses.



Collectif des sortants du CNFTEFCPN de Djibélor



