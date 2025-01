Journée set-setal: Le chef de l’Etat invite à inscrire les actions de nettoiement dans les habitudes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité, samedi, à Yeumbeul, dans le département de Keur Massar, les populations à inscrire les actions de nettoiement dans leurs habitudes.



"Nous tenons aujourd’hui la huitième édition de [la journée nationale de nettoiement] +Setal Sunu Réew+. Le défi reste constant que nous devons perpétuer ces activités pendant toute la durée du mandat. Et au-delà du mandat, ceux qui prendront le témoin, continueront pour qu’on inscrive définitivement dans notre ADN l’instinct de rendre propre, mais surtout celui de ne pas salir’’, a-t-il indiqué.



Bassirou Diomaye Faye s’exprimait après avoir officiellement lancé à la cité Comico, une coopérative de construction militaire située dans la commune de Yeumbeul nord, dans la banlieue dakaroise, la 8e édition de la journée nationale de nettoiement Setal Sunu Rew, en présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, et des autorités administratives et territoriales.



Placée sous le thème : ‘’Seetal sa gokh, aar sa yaaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s’engagent’’, la cérémonie a enregistré une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité ainsi que des membres de leurs familles. Des élus, des membres d’organisations communautaires et les populations de ce département ont pris part à l’activité.



Le président de la République a appelé l’ensemble des citoyens à s’engager dans cette action citoyenne de propreté. ‘’Nous sommes tous tenus de faire de façon permanente le don de soi pour la patrie pour mieux faire nation, pour mieux faire peuple’’, a souligné le chef de l’Etat.

Bassirou Diomaye Faye a exprimé toute sa fierté de voir ‘’la mobilisation exceptionnelle’’ des populations du département de Keur Massar et des autres collectivités du Sénégal lors de cette journée.



Il a aussi salué l’engagement des Forces armées partout dans le pays, ces derniers jours, à travers des activités de nettoiement mais aussi à les consultations médicales gratuites et de dons de sang.



Le chef de l’Etat a ainsi demandé au ministre des Forces Armées, le général Birame Diop, de transmettre ses félicitations et sa satisfaction à l’ensemble des militaires, ainsi que ses encouragements.



Il a en outre invité les autorités administratives, les élus, les conseils départementaux et les municipalités ‘’à perpétuer cette activité salutaire’’ pour la santé des populations.



‘’La santé est au début et après tout. Sans elle on ne s’occupe presque de rien. Mais il n’y a pas de santé dans un environnement qui ne soit pas sain, parce qu’un esprit sain n’évolue que dans un corps sain qui, lui-même, doit se déployer dans un environnement sain’’, a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

