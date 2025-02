Journées culturelles et de prières de la collectivité Léboue : Un plaidoyer pour l'unité et la préservation des traditions Les Journées culturelles et de prières des 121 villages de la collectivité Léboue ont été marquées par un discours historique du Roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diène, parrain d’honneur de l'événement. Devant une assemblée composée de dignitaires, d’autorités administratives et religieuses, ainsi que de nombreuses personnalités, le Maa Sinig a souligné l'importance des liens ancestraux entre les peuples Sérères et Lébous, tout en appelant à une meilleure valorisation des chefferies traditionnelles.

Un héritage commun à préserver



Dès l'entame de son allocution, le Roi du Sine a exprimé sa gratitude envers les organisateurs, notamment le Saltigué Mamadou Mbengue, avant de rappeler que l'histoire et la culture des Lébous et des Sérères sont intimement liées. Il a mis en exergue la symbolique adoption de Pape Mahawa Diouf par la communauté Léboue, un geste fort qui illustre la fraternité entre ces peuples.



Il a ensuite révélé une vérité historique et mythologique qui unit plusieurs ethnies du Sénégal : les Diolas, les Sérères, les Peuls et les Lébous partagent un lignage commun à travers les figures ancestrales d’Aguène, Diamboogne, Debbo et Maane.



Cette transmission culturelle se reflète dans la toponymie de Dakar, où de nombreux quartiers portent des noms d'origine sérère, comme Ouakam, Fann Hok ou Yoff Tonghor.



Un appel à la revalorisation des chefferies traditionnelles



Le Bour Sine a ensuite plaidé pour un rôle plus actif des chefferies traditionnelles dans la préservation des valeurs culturelles et sociétales. Il a insisté sur la nécessité d'une implication accrue des autorités dans la structuration et l’appui à ces institutions, en proposant la création d'une Haute Autorité des Chefferies Traditionnelles. Cette instance, selon lui, permettrait de renforcer la cohésion sociale, de préserver les traditions et de favoriser une meilleure implication des leaders traditionnels dans la gouvernance nationale.



Le rôle des leaders traditionnels dans la paix sociale



Saluant l’engagement du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Diop Makhtar, et du Roi d’Oussouye, Maan Sibiloumbaye Diedhiou, le Maa Sinig a mis en avant les efforts conjoints des dignitaires traditionnels pour la consolidation de la paix. Il a rappelé l'impact de la Caravane de la Paix de 2023, qui avait réuni plusieurs figures emblématiques pour promouvoir le dialogue intercommunautaire.

Enfin, il a appelé à un sursaut collectif face aux défis contemporains, notamment la perte des valeurs ancestrales comme le Jom (dignité), la Keersa (pudeur), le Ngor (honneur), la Teranga (hospitalité) et le Mugne (patience).



Une célébration de l'unité nationale



Le discours du Roi du Sine s'est conclu par un vibrant appel à l’unité et à la transmission des valeurs aux jeunes générations. Il a exhorté la collectivité Léboue à persévérer dans la préservation de ses traditions tout en restant ouverte aux autres communautés.

Les Journées culturelles et de prières des 121 villages de la collectivité Léboue ont ainsi été bien plus qu'un simple rassemblement : elles ont illustré la force des traditions et l’importance de la mémoire collective pour le renforcement de la cohésion nationale.



Babou Biram Faye



