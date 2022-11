Journées de l’excellence à Khombole: Alerte sur l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants La cinquième édition des journées de l’excellence (jDE) de Khombole s’est tenue ce weekend, sous le thème : «Réseaux sociaux et E-réputation, quels enjeux pour les jeunes ?». a cette occasion, l’initiateur de l’évènement, Maguèye Boye qui préside l’association dénommée actions pour le progrès, une Exigence Locale (appel), a lancé l’alerte sur l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

«Faites attention, vous les jeunes, à ce que vous dites, à ce que vous écrivez dans les réseaux sociaux». Cette recommandation a été formulée par Maguèye Boye, président de l’association à but non lucratif dénommée Actions Pour le Progrès, une Exigence Locale (Appel), par ailleurs maire de Khombole, lors de de la 5ème édition des journées de l’excellence (JDE) de Khombole tenue ce week-end. Pour lui, l’utilisation des réseaux sociaux présente de grands risques pour les enfants. Il en veut pour preuve le fait qu’un recruteur, après avoir reçu le curriculum vitae (CV) d’un demandeur d’emploi, peut bien chercher son comportement, son attitude en dehors de son CV, en scrutant les réseaux sociaux. De ce point de vue, un élève excellent ou un travailleur compétent peut être écarté au profit de quelqu’un qui a une belle réputation web. Pour le maire de Khombole, le moteur de la réussite ne se résume pas aux meilleures conditions de travail. «Autrement dit, les meilleures conditions de travail ne créent pas la réussite, mais c’est la motivation qui la crée. C’est pourquoi, certaines personnes parties de rien sont devenues aujourd’hui ce qu’elles sont. A travers ces journées de l’excellence, nous avons choisi de mettre le curseur sur la motivation de telle sorte que l’élève apprenne profondément qu’il voit ou non son professeur. C’est aussi par la motivation que l’élève, qu’il soit dans de meilleures conditions ou qu’il soit assis sur des agglomérés, dans une classe sans toiture, puisse apprendre correctement», affirme-t-il, rapporte L'As.



A souligner que l’association Actions Pour le Progrès, une Exigence Locale (Appel) de la commune de Khombole, porte ces journées de l’excellence, avec l’accompagnement de la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Ecole Publique (Cosydep) et l’implication de l’ensemble des acteurs du secteur de l’éducation à Khombole. Maguèye Boye estime que les éditions 2017, 2018, 2019, 2021 avaient été reconnues par tous les acteurs, comme une réussite, tant sur le plan organisationnel et celui de la mobilisation sociale. L’édition 2017 s’est déroulé sous le thème : «l’Armée Sénégalaise ; vecteurs de valeurs au service de l’éducation», celle de 2018, «Valeurs traditionnelles et culturelles au service de l’éducation», l’édition de 2019 avait comme thème, «le maintien de la performance des filles à l’école», en 2021, «la culture scientifique à l’école » avait été abordé. «Ces éditions ont permis, rien que pour le Baccalauréat, d’atteindre des résultats satisfaisants. Le taux de réussite du lycée Coumba Ndiack Guèye de Khombole est passé de moins de 60% en 2017-2018 à 89,7% en 2021. Ces résultats constituent les effets d’une motivation et d’une saine émulation installée dans l’environnement éducatif par tous les acteurs locaux», indique Maguèye Boye.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook