Juan Cuadrado parle des joueurs sénégalais

La Colombie s’est relancée dans le groupe H après sa large victoire sur la Pologne (3-0) dimanche dernier. Ce jeudi, face au Sénégal, c’est une vraie finale que la bande à Falcao va disputer. En conférence de presse, Juan Cuadrado a jeté un regard sur les « Lions » et leurs qualités.



« Je pense que c’est une super équipe, nous devons être très attentifs, ils ont de bons joueurs qui jouent dans les ligues majeures et dans les grandes équipes. Ils ne courent pas seulement: ce sont de bons joueurs, bien doués et nous devons tous être attentifs », a déclaré le joueur de la Juventus Turin, qui compare le Sénégal à la Côte d’Ivoire que la Colombie avait affronté lors de la précédente édition de la Coupe du monde en 2014.











Galsen221