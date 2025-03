Jugé à trois reprises dans la journée : Un voleur invétéré défraie la chronique à Louga Mercredi dernier, la salle d’audience du Tribunal de Louga a été le théâtre d’une affaire hors du commun. S. Sow, un homme de trente ans, marié et père de deux enfants, s’est retrouvé jugé à trois reprises le même jour pour des délits aussi variés qu’inquiétants. Bien connu des forces de l’ordre, cet individu a encore une fois fait preuve de son habileté à manipuler et tromper ses victimes, attirant ainsi l’attention d’un public déjà frappé par ses antécédents. Source Le Témoin

Une escroquerie bien rodée pour l’émigration clandestine



Le premier délit pour lequel S. Sow a été jugé concernait une escroquerie au sein du milieu de l’émigration clandestine. La victime, Mbengue, un homme désespéré à l’idée de quitter le Sénégal pour l’Espagne, a remis à Sow une somme de 500 000 F CFA en échange d’une promesse : celle de faciliter son voyage.



Cependant, une fois arrivé en Mauritanie, Mbengue se rendit compte qu’il avait été dupé. Sow, loin d’être l’intermédiaire qu’il prétendait être, avait disparu sans laisser de trace. La victime, ayant découvert qu’il avait été escroqué, a alerté les autorités. Après plusieurs mois de recherche, l’escroc a été retrouvé et arrêté. Sow a tenté de minimiser ses actes en invoquant des circonstances personnelles difficiles, mais ses explications n’ont pas convaincu le tribunal.



Un changement de méthode : le vol de moto-Jakarta



La deuxième affaire a révélé une autre facette de la criminalité de S. Sow : le vol. Cette fois, la victime, un certain Gaye, a été victime du vol de sa moto-Jakarta, un deux-roues prisé des jeunes lougatois. Après avoir alerté la brigade de gendarmerie de Dahra Djolof, une enquête a été ouverte et des indices ont permis de remonter jusqu’à Sow, déjà bien connu des autorités.



À l’issue de son interpellation, l’individu a tenté de se défendre en affirmant qu’il s’agissait d’un malentendu, mais les éléments de l’enquête ont rapidement prouvé le contraire. La moto en question a été retrouvée, et Sow a été une nouvelle fois placé sous mandat de dépôt



Un parcours criminel sans fin



La journée de jugement de S. Sow n’a pas pris fin là. En effet, à peine sorti du box des accusés après ces deux premiers chefs d’inculpation, l’homme a dû se défendre dans une troisième affaire pour un vol de biens dans un commerce local.



Ce nouveau délit, survenu dans un quartier résidentiel de Louga, a encore une fois démontré la persistance de l’accusé dans ses pratiques criminelles. Les plaidoiries de son avocat ont tenté de présenter un Sow brisé par la vie et victime de son environnement. Mais les arguments n’ont pas suffi à faire oublier la nature de ses actes. En dépit de quelques tentatives d’excuses et de justifications, le procureur a mis en avant l’ampleur des préjudices causés aux victimes, soulignant la dangerosité de ce récidiviste.



Un verdict attendu avec impatience



Au terme de cette journée marquée par des récits accablants, la cour a mis l’affaire en délibéré. Si l’accusé se trouve dans l’attente d’un jugement, les témoins et les habitants de Louga espèrent qu’il sera enfin tenu responsable de ses actes. Les autorités, quant à elles, restent déterminées à mettre un terme aux agissements de ce voleur invétéré, dont les manœuvres ont déjà causé bien trop de torts à la population locale.



Le verdict devrait être rendu dans les prochains jours, mais une chose semble désormais évidente : S. Sow devra bientôt répondre de ses nombreux délits devant la justice.



