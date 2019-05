Jugé par contumace : dans quel cas Cheikh Béthio peut demander à être rejugé Selon le droit, Cheikh Béthio Thioune qui est jugé par contumace dans le double meurtre de Médinatoul Salam, ne pourrait pas faire appel du verdict attendu lundi prochain. Toutefois, le guide des thiantacounes peut demander à être rejugé s’il est condamné à perpétuité, à condition de se présenter devant le juge avant l’écoulement de la peine. C’est en tout cas ce qu’a confié à Iradio, le professeur en droit pénal à l’Ucad, Iba Bary Kane.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

«Si la condamnation par contumace est prononcée, Cheikh Béthio ne peut pas se pourvoir en cassation. Mais lorsqu’il est définitivement condamné, il pourra être rejugé. S’il se présente avant prescription de la peine », a-t-il, déclaré, soulignant que l’arrêt de condamnation sera annulé de plein droit si Cheikh Béthio le souhaite.

Le procureur a requis une peine à perpétuité et lancé un mandat d’arrêt international contre Cheikh Béthio Thioune, pour le double meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos