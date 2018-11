Jugé pour escroquerie : Un douanier récidiviste justifie ses actes délictuels par ses troubles psychiques L'histoire du sieur S. B est très touchante. Agent de constatation des Douanes, le jeune homme de 37 ans souffre depuis 4 ans de troubles psychiques. Mais ces moments de folie, le poussent à commettre des actes délictuels. C'est ce qui lui a même valu une seconde comparution ce mardi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie, portant sur la somme de 5 millions. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et, à payer la somme 6 millions 250 mille francs à ses deux victimes.

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Malgré sa condamnation dans le passé à un mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, S. B a récidivé. Cette fois-ci, l'agent de constatation des Douanes avait promis à ses deux victimes O. S et R. S de leur vendre des véhicules. C'est dans ses circonstances qu'il avait délesté ces derniers, de la somme de 5 millions de francs.



Invité par le juge à revenir sur les faits, le prévenu soutient qu'il ne se souvient plus de son modus-operandis. " Je ne me rappelle plus des faits monsieur le juge. J'ai fait 12 ans de service à la Douane. Mais depuis plus de 4 ans, je souffre de troubles psychiques qui me poussent à escroquer les gens. J'ai même vendu ma maison pour rembourser mes victimes. Parce qu'il y'en a d'autres", a-t-il révélé, corps frêle, tiré à quatre épingles dans un caftan en tissu wax.



Poursuivant son récit poignant, il ajoute : " Tout ce que je fais est indépendant de ma volonté. Actuellement, j'ai un repos médical d'un an. J'ai eu à saccager mon propre bureau. J'ai eu à disparaître pendant 7 mois. J'ai été aussi interné à la psychiatrie de l'hôpital Principal. J'avais même donné une procuration à mon épouse pour qu'elle récupère mon salaire. Quand je recevais l'argent, je le distribuais ", a-t-il confessé.



" Je demande pardon à mes collègues. Je ne cesse de leur causer du tort. Mais, ils me viennent toujours en aide", a-t-il témoigné.



Me Ibrahima Mbengue, conseil des parties civiles a par ailleurs, souligné que les faits d'escroquerie sont constants. Du moment que c'est sur la base d'une tromperie que le prévenu a reçu l'argent de ses clients. Ainsi, il a réclamé la somme de 6 millions 250 mille francs à titre de dommages intérêts.



Dans son réquisitoire, le parquet a déclaré que la situation du prévenu est très délicate. " On a constaté tous qu'il est une personne déséquilibrée. Mais, comme on n’a pas un avis médical, on ne peut pas le dispenser d'une sanction. Le délit d'escroquerie est établi. Il avait dit à ses victimes que la Douane vendait des véhicules aux enchères. Alors que les voitures n'existent pas", a relevé le maître des poursuites, avant de solliciter six mois avec sursis.



Une peine revue à la baisse par le juge qui a infligé une peine de trois de mois avec sursis au prévenu.



Il doit également payer à ses deux victimes la somme de 6 millions 250 mille francs (3 millions 500 mille pour la dame R. S et 2 millions 750 mille pour le sieur O. S).



Kady FATY





