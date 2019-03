Jugement des Thiantacounes: le parquet de Mbour s’active pour enrôler le dossier de Cheikh Béthio et ses co-accusés

La procédure date de 2012, mais, jusqu’à présent, les Thiantacounes ne sont pas jugés. Pourtant, le Doyen des juges d’instruction a renvoyé en Chambre correctionnelle l’affaire depuis bien longtemps, mais rien n’y fait, la justice sénégalaise, comme si elle ne veut plus de ce dossier, ne l’a toujours pas enrôlée.



Mais après plusieurs grèves de la faim qui ont été suspendues après les promesses du Procureur, le dossier des Thiantacounes semble cette fois être en bonne voie d’être jugé. Selon nos informations, ça s’active du côté du Parquet de Mbour pour que Cheikh Béthio Thioune et ses coaccusés, qui ne sont autres que ses disciples, puissent faire face aux juges de la Chambre criminelle. Bientôt, nous souffle-t-on du côté de Mbour, l’audience se tiendra.



En fait, ce dossier a pris des relents politiques, après que le guide des Thiantacounes a rejoint le camp apériste. C’est du moins la conviction des avocats des jeunes disciples du guide religieux qui sont en prison. Selon les robes noires, la justice attendait l’après élection pour juger l’affaire. Maintenant qu’on a tourné la page de la Présidentielle, ce n’est pas surprenant que le dossier soit activé.

















Les Echos

