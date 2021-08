Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici «Julio l’Absolu» sous contrôle judicaire : Le rappeur serait-il victime d’un coup monté… ? Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 10:50 | | 0 commentaire(s)| Souleymane Ndiaye alias «Julio l’Absolu» a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire. Il l’a fait savoir hier dans l’après-midi via un post sur Facebook à travers lequel il s’est photographié à sa sortie de la cave du Palais de justice. «Julio l’Absolu» sous contrôle judicaire : Le rappeur serait-il victime d’un coup monté… ?

Il dit sortir de sa garde-à-vue la tête haute et tient à remercier tout le peuple pour son soutien. Placé en garde à vue dimanche dernier par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), l’auteur du titre intitulé «Tariixa» avait bénéficié d’un retour de parquet avant d’être placé sous contrôle judiciaire.



Jamra n’a cessé de clamer l’innocence et la bonne foi du rappeur «Julio l’Absolu» dont le clip sert d’alerte relativement aux déplorables rivalités inter confrériques.



Selon Mame Mactar Gueye et Cie, un minimum de bonne foi suffit pour admettre que le rappeur a été victime de gens malintentionnés qui ont pris un malin plaisir à présenter des «intros» de son clip séparément de la conclusion de son œuvre artistique. I



ls pensent que c’est une manœuvre malveillante susceptible, pour les non-avertis, de donner à cet opus la malencontreuse configuration d’un prosélytisme malsain, facteur de division entre croyants.



Alors qu’il se révèle plutôt, dans son épilogue, être un hymne à l’unité de la Oummah islamique sénégalaise.



L'As



