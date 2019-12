Justice : 500 millions de FCfa investis en matériel pour équiper les juridictions

Du matériel acquis par le ministère de la Justice et destiné aux différentes juridictions du pays, a été livré ce mercredi au Palais de la justice.



Ledit matériel est composé d’équipements informatiques (326 ordinateurs fixes, 487 photocopieuses, 167 imprimantes, 19 scanners et de 165 onduleurs, etc.), de mobiliers de bureau et de trois bus d'une capacité de 40 places.



Tout le matériel, évalue-t-on, est estimé à environ 500 millions de francs Cfa.



