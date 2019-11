Justice: Abdoul Mbaye réclame 100 millions à Madiambal Diagne Madiambal Diagne, journaliste et administrateur du Groupe Avenir Communication, a été attrait par Abdoul Mbaye,ancien Premier ministre du Sénégal, devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar, pour diffamation, le 28 novembre. L’ex-Premier ministre réclame 100 millions au journaliste à titre de dommages et intérêts. Madiambal Diagne avait traité Abdoul Mbaye de « menteur invétéré qui a besoin d’un psychiatre ». Le délibéré est fixé au 12 décembre prochain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 15:16



