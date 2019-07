Justice : Adama Gaye, finalement placé sous mandat de dépôt et envoyé à Rebeuss

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Adama Gaye, inculpé des chefs d'offense au chef de l’Etat et atteinte à la sûreté de l’Etat, a été placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges.



Finalement, il tombe sous le coup de l'article 80. Ailleurs, le délit de la diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs, n'a pas été retenu par le Doyen des juges.



A retenir que le journaliste est depuis lundi entre les mains de la justice. Il a été arrêté par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) et placé en garde à vue, avant de bénéficier d'un retour de parquet mardi.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos