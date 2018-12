Justice: Affaire "Dash Plan" : Serigne Mansour Sall et Mamadou Guèye condamnés, Ibrahima Boye et Serigne Béthio Thioune relaxés

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

La décision sur l'affaire "Dash Plan" est tombée, ce mercredi. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a reconnu coupables Serigne Mansour Sall et Mamadou Guèye alias "Mokania" des chefs de prévention d'association de malfaiteurs ainsi que la collecte illicite de données personnelles. Ce, avant de leur infliger une peine de 6 mois avec sursis. Là où leurs deux autres co-prévenus, à savoir Ibrahima Boye et Serigne Béthio Thioune, ont été relaxés purement et simplement pour les faits auxquels ils sont poursuivis devant ladite juridiction.



En fait, les prévenus avaient été arrêtés par la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc). Dans ce dossier, il s'agit d'un groupe de délinquants très jeunes, qui créaient des groupes sur les réseaux sociaux dont WhatsApp et Facebook. Ils collectaient les images de filles qu'ils présentaient comme des prostituées. Ces dernières subissaient un chantage. Ces garçons leur proposaient des relations intimes ou la remise de fonds pour retirer leurs noms ou leurs images des réseaux sociaux.



Avocat de la défense, Me Aboubacry Barro s'est dit satisfait du jugement, dans la mesure où ses "clients sont libres". Même si, signale-t-il, deux d'entre eux ont eu à bénéficier d'une peine avec sursis."Donc, c'est une très bonne décision. Je salue la sagesse du tribunal. Le droit a été dit ; on s'en réjouit", a-t-il dit sous les cris et applaudissements des familles des prévenus.



Lors du procès, la plupart des plaignantes ont comparu. À la barre, elles se sont désistées de leur constitution de partie civile. "Ce qui a eu à faciliter la tâche à la défense. Le juge a été très réceptif à notre demande. Les prévenus ont regretté leurs actes et ce depuis leur arrestation jusqu'à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. D'ailleurs, lors de nos plaidoiries, on avait mis l'accent sur cet élément. C'est-à-dire le regret exprimé par les prévenus et le fait qu'ils soient des délinquants primaires qui n'ont jamais eu maille à partir avec la justice. Le juge a pris bonne note", a soutenu le conseil.



Maladou Guèye alias "Mokania", Serigne Mansour Sall, Cheikh Béthio Thioune Ndiaye et Ibrahima Boye ont été attraits devant le tribunal pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'infractions relatives aux Tic, collecte illicite de données personnelles, détention en vue de faire une distribution d'images contraires aux bonnes mœurs et tentative d'extorsion de fonds. Ils étaient en détention prévention à la Maison d'arrêt de Rebeuss, depuis le 28 novembre dernier. Ils risquaient un an dont 3 mois de prison à la suite du réquisitoire du parquet; à l'exception de Cheikh Béthio Thioune Ndiaye. Le Subsititut du procureur avait demandé la relaxe contre ce dernier.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos