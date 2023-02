Justice : La Sonatel condamnée à payer 1,1 milliard FCfa

Le tribunal du commerce a condamné la société de téléphonie Sonatel à verser 1,1 milliard de francs Cfa à Interface Sas, une société d’ingénierie. La somme de 500 millions de francs Cfa correspond au préjudice subi, tandis que les 600 millions restants sont pour le « manque à gagner et pour toute cause de préjudice confondue », renseigne "Libération".



D'aprés le journal, Maguette Sylla accuse la Sonatel de violation de propriété intellectuelle. Lors d’une conférence de presse, il avait présenté sa méthode Beinday à la société de téléphonie, avec laquelle il avait signé un accord de confidentialité.



Il a découvert plus tard que le géant des télécommunications avait copié son invention, alors qu’elle était sous brevet depuis le 14 décembre 2017. La demande de la Sonatel d’annuler le brevet d’invention du PDG de Interface Sas, Maguette Sylla, a été rejetée, précise "Senenews".