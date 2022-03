Justice : La société Synergies Afrique de Khalifa Camara, condamnée à payer plus de 350 millions FCfa à la CCE SARL de Yaram Mbergane C’est une lourde peine qui est tombée hier sur la société Synergies Afrique de Khalifa Camara. Elle a été condamnée par le Tribunal du Commerce hors classe de Dakar, à payer à la société CCE SARL de Yaram Mbergane, la somme de 355.852.908 FCfa.

Statuant sur l’affaire qui oppose CCE SARL de Yaram Mbergane et synergies Afrique de Khalifa Camara, le Tribunal du Commerce hors classe de Dakar a tranché en faveur de CCE SARL, nous rapporte sunugal24.net.



Ainsi, le Tribunal a condamné la société Synergies Afrique à payer à la société CCE SARL, la somme de 355.852.908 FCFA à titre de paiement du prix des travaux effectués et du coût des matériaux en stock, outre les intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 14 mai 2019. Ce litige s’inscrit dans le cadre des marchés des abris provisoires du ministère de l’Education.



