Justice : Le Sytjust décrète encore 72 heures de grève renouvelables à partir de ce lundi

Dimanche 12 Juillet 2020

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjuts) n’est pas prêt à enterrer la hache de guerre. El Hadji Ayé Boune Malick Diop et ses camarades, se disent plus que déterminés à en découdre avec leur ministre de tutelle, le Garde des Sceaux, Malick Sall. Ainsi, pour le contraindre à accélérer la cadence afin que leurs revendications soient mises en œuvre, les syndicalistes ont décrété à nouveau 72 heures de grève renouvelable couvrant les lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 juillet 2020.



«Il est heureux de noter que les arguments développés par l’actuel Ministre de la Justice et sa garde prétorienne pour la régression des travailleurs de la Justice sont loin d’être pertinents contrairement à ceux avancés par ses deux prédécesseurs qui avaient fait le noble choix de rendre Justice aux hommes et aux femmes qui assurent le bon fonctionnement du service public de la Justice.».

