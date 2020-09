Justice: Le juge et président de l'UMS Souleymane Téliko entendu

Souleymane Téliko a été interrogé, ce vendredi, de 10 heures 30 à 13 heures 45, par l’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igaj), informe "Libération online".



Une audition qui a été tendue à ses débuts et pour cause. Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a débarqué avec deux avocats à savoir, Me Ciré Clédor Ly et Me Demba Ciré Bathily. Les inspecteurs étaient contre la présence des avocats mais Téliko a indiqué qu’il pouvait bel et bien se faire assister.



Après un débat houleux, les avocats ont été autorisés à prendre part à l’audition. La même source renseigne que les questions ont tourné autour des propos du président de l’Ums, qui avait indiqué, sur Iradio, que les droits de Khalifa Sall avaient été violés lors de son procès. Il lui est reproché d’avoir, avec ces propos, « jeté le discrédit sur la justice », ce qu’il a formellement nié.



Joint au téléphone Me Ciré Clédor Ly confirme : «Le débat qui était posé, à savoir la possibilité pour le juge Téliko de se faire assister a été, heureusement, tranché positivement. Pour le reste, je m’insurge contre la tentative d’intimidation des magistrats par les autorités politiques. Convoquer le président de l’Ums, signifie s’attaquer à tous les magistrats pris individuellement ».

