Justice: Les procédures de dématérialisation, accélérées Les missions de concertation organisées par le ministère de la Justice, avec le soutien du Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA), rentant dans le cadre de la dématérialisation des procédures judiciaires ont été accueillies, ce lundi à Kaolack.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre a été un moment d’échanges entre les acteurs de la chaîne judiciaire pour une meilleure préparation du colloque sur la E-Justice avec pour thème, « Sensibilisation et Collaboration des acteurs des écosystèmes judiciaires numériques au Sénégal », prévu au mois d’octobre.



« La dématérialisation a un intérêt particulier. Nous sommes dans une zone très vaste qui va jusqu’à la frontière malienne et celle guinéenne. Des gens font plus de 400 ou 500 kilomètres pour un simple papier avec toutes les difficultés du transport que cela implique.



Donc, avoir ce papier sans besoin de se déplacer c’est l’idéal » a confié le président de la Cour d’Appel de Kaolack, El Hadji Ousmane Kane.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos