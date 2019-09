Justice : Les victimes de Joni-Joni réclament 20 millions de FCfa à Bougane

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme de transfert d’argent « Joni Joni » de Bougane Guèye Dany, bloquée depuis décembre 2018, ne marche plus.



Le collectif des 54 personnes recensées et dénommé, « les victimes de Joni Joni », réclame plus de 20 millions F Cfa au patron de « D Média ». Ces victimes ont déjà saisi la justice sur l’affaire les opposant au leader de « Gueum Sa Bopp ».



