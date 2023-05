Justice: Mame Goor Diazaka condamné à 2 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Dakar a vidé le différend qui oppose Mame Goor Diazaka à Amidou Kandé, un vigile de l’entreprise Bisa. Déclaré coupable d’injures publiques, l’artiste a écopé hier, de deux mois de prison avec sursis. Toutefois, le juge a relaxé le prévenu du chef de menace de mort.



Il a aussi débouté la partie civile de sa demande en réparation. Cette procédure a été déclenchée à la suite du conflit opposant les habitants des cités Diazaka et Al Madina à la société Bisa, laquelle a implanté un site d’exploitation de béton dans la zone. En sa qualité d’artiste et de conseiller municipal, Mame Goor Diazaka avait monté un collectif pour dénoncer l’implantation de la societé qui, d’après lui, indisposait les populations.



C’est dans ces circonstances que l’entreprise avait organisé une conférence de presse pour défendre ses intérêts. Mame Goor qui a surgi de nulle part, a proféré des injures et des menaces, qui lui ont valu une plainte courant avril 2022. Lors du procès qui s’est tenu le 26 avril 2023, le chanteur a clamé son innocence, alors que la vidéo de l’altercation a été versée au dossier. Amidou Kandé avait maintenu ses accusations. À l’en croire le prévenu l’a taxé d’esclave et de sale nervi. Pis, il avait menacé de le tuer avec une arme à feu. Son avocat avait réclamé 30 millions francs Cfa, à titre de dédommagement. Le ministère public ayant requis l’application de la loi, les conseils de la défense ont plaidé le renvoi des fins de la poursuite, relate "Rewmi".