Justice : Me Malick Sall promet des améliorations aux travailleurs de la Justice

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 19:53 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs du secteur de la Justice ont reçu ce vendredi, le nouveau Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall. Ainsi, il a promis sur les ondes de la Radio Rfm, de prendre en charge toutes les questions liées aux conditions de travail des agents de la justice.



«Je connais les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vous travaillez. Je suis un avocat. Et soyez rassurés, parce que je ferai le maximum pour que les conditions de travail des agents de la justice soient nettement améliorées. Nous allons essayer de vous offrir de meilleures conditions de travail», promet-il.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos