Justice: Pape Alé Niang obtient la liberté provisoire

Le journaliste va enfin pouvoir rentrer chez lui, après plus d'un mois de séjour en prison. La demande de liberté provisoire, déposée par ses avocats, a été acceptée par le Juge d’après Me Moussa Sarr, l'un de ses conseils.



Ce dernier se dit d’ailleurs « soulagé par la nouvelle ». Les avocats du journaliste ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils prévoient de continuer le combat afin « d’obtenir un non-lieu ».



Rappelons que Pape Alé a été arrêté le 6 novembre dernier. Depuis lors, les organisations de presse n’ont cessé de réclamer sa libération. Pas plus tard qu’hier, le plaidoyer avait été porté par la Convention des jeunes reporters devant le ministre de la Communication.