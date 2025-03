Justice : Six mois de prison, dont trois ferme, requis contre Ardo Gningue

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère public a requis une peine d’emprisonnement de six mois, dont trois mois ferme, contre l’activiste Ardo Gningue, qui comparaissait mercredi, pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, informe l'Aps.



Appelé à la barre du tribunal des flagrants de Dakar, il a regretté les propos qu’il a tenus, avant de demander pardon à la justice, précise la même source.



Les avocats de la défense, jugeant le réquisitoire du procureur “très sévère”, ont plaidé pour la relaxe du mis en cause.



L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 26 mars prochain.

Mame Fatou Kébé