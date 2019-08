Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Justice: l’affaire Waly Seck-Imam Kanté éteinte Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)| Le dossier opposant Waly Seck et l’Imam Makhtar kanté, n’a pas été enrôlé ce mardi matin par le tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. La juridiction a ainsi pris acte du désistement du chanteur qui avait retiré sa plainte contre le religieux qu’il poursuivait pour diffamation.

Toutefois, dans un communiqué qu’il a rendu public, l’imam kanté a téitéré son engagement à «poursuivre sans relâche la lutte contre tout ce qui promeut des anti valeurs comme celles de la communauté LGBTI au Sénégal et dans le monde. Afin que nul n’en ignore.»

Lors d’une conférence de presse animée en présence de Mame Makhtar Guèye, entre autres, Thione Seck, le père de l’artiste avait annoncé l’annulation de la plainte introduite contre l’Imam.

L’imam Kanté avait taxé Wally Seck d’être « acteur de la propagande de la communauté LGBT », après que ce dernier avait revêtu un teeshirt aux couleurs de la communauté homosexuelle lors du match entre le Sénégal et l’Ouganda lors de la Can 2019.





