Justice : la suspension des audiences, finalement levée Alors que le ministre de la Justice, annonçait il y a deux jours, que la suspension des audiences devait être poursuivie jusqu’au 4 mai, conformément à la prorogation de l’état d’urgence au Sénégal, cette suspension a été finalement levée, selon la Rfm, qui souligne que les mesures strictes d’hygiène seront, toutefois, respectées et que seuls mes détenus, les avocats et les magistrats seront présents dans les salles. D’ailleurs, à Diourbel une audience en flagrant délit est prévu ce mardi et sera suivie d’une audience en correctionnel, jeudi prochain, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|



