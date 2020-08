Justice: le procès de Me Moussa Diop contre Barthélémy Dias, renvoyé au 25 août Prévu hier mardi, le procès opposant le maire de Mermoz / Sacré-coeur, Barthélémy Dias au Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, est renvoyé au 25 août prochain par les juges de la troisième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar, ce, pour le paiement de la consignation fixée à 50 000 francs Cfa.

Partie civile dans cette affaire, Me Moussa Diop a déposé une plainte contre l’édile de Mermoz / Sacré-Cœur, pour diffamation et injures publiques.



Parce que ce dernier, invité dans une émission de télévision, n’avait pas raté le Directeur de Dakar Dem Dikk, qu’il a traité « de voleur » et de « vulgaire menteur ».



Ces propos ont été difficilement digérables par Me Moussa Diop, qui, à travers ses avocats, a servi une citation directe à Barthélémy Dias, lui réclamant au passage 500 millions FCfa pour laver son honneur.



