Justice : rentrée des Cours et Tribunaux, jeudi La traditionnelle cérémonie de la rentrée solennelle des cours et tribunaux aura lieu jeudi prochain et aura pour thème «La lutte contre le terrorisme : un défi pour les États africains». Mayé Diouma Diop, présidente du tribunal pour enfant du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, prononcera le discours d’usage à cette occasion, selon Libération.

