Justin Trudeau à Dakar: Le PM canadien va aussi parler de « l'égalité des sexes »

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre canadien est attendu à Dakar la semaine prochaine. Justin Trudeau pour ne pas le nommer, va battre campagne pour obtenir à son pays un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies (ONU).



Mais, selon le quotidien "Les Echos", il ne va pas se limiter à cette mission. Citant un communiqué du Cabinet du premier ministre canadien publié en début de mois, nos confrères ajoutent que le voyage de Justin Trudeau qui doit le conduire en Ethiopie, au Sénégal et en Allemagne, sera « axé sur les opportunités et la prospérité économiques, les changements climatiques, la démocratie et l’égalité des sexes ».



Au-delà de l’égalité des sexes, Trudeau devrait parler de la violence sexiste. ONE, une Ong basée aux Etats Unis l’exhorte à porter le combat contre la violence sexiste et cite le « cas » Bineta Camara et Coumba Yade. L’Ong dit s’être associée à des avocats au Sénégal, pour faire pression en faveur de la criminalisation du viol.



