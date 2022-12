KAAY BOKK : Déthié Fall aux Etats-Unis, dénonce le manque d'empathie des autorités consulaires à l'endroit de nos ressortissants Dans le cadre de l’opération KAAY BOKK, le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall, était ce dimanche au Bronx, à New York, pour rendre visite à nos compatriotes chez Cheikh Oumar Niasse.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2022 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Il a tenu d’abord à féliciter le guide religieux pour toutes les actions en faveur de nos ressortissants venus aux États-Unis via le Brésxil ou l’Argentine et qui, le plus souvent, vivent des moments difficiles avant de trouver du travail.



" Nous avons noté dans les discussions, l’absence des autorités consulaires du Sénégal au chevet de nos compatriotes, qui en ont fort besoin et nous dénonçons vigoureusement ce manque d’empathie à leur endroit ", a fait savoir Déthié Fall.



" Je leur ai demandé enfin de se mobiliser tous pour un changement qualitatif en 2024, pour créer les conditions de retour à leur pays natal et participer ainsi à son développement ", souligne-t-il.



Il était accompagné de l’activiste des représentants du parti aux États-Unis, dont Bathie Dia et Khadim Babou.





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook