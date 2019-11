KAËL: Macky Sall rallonge de 2 milliards, le fonds de résilience du bétail Le président de la République, Macky Sall a annoncé, jeudi, à Kaël, dans la région de Diourbel, sa décision d’augmenter de deux milliards de francs CFA, le fonds de résilience du bétail pour le porter à 4,5 milliards de francs CFA, en vue d’aider les éleveurs à faire face aux difficultés qui freinent le développement du secteur.

" Je suis heureux de constater (…) que vous avez consenti des efforts pour l’opération de sauvegarde du bétail et la bonne gestion du fonds révolving qui, globalement, se situe à plus de 2, 5 milliards FCFA ", a-t-il dit au cours de la cérémonie officielle de la 6e édition de la Journée nationale de l’élevage.



Le Chef de l’Etat souligne que compte tenu de ces efforts des acteurs de l’élevage dans l’assurance, une somme de deux milliards sera ajoutée au montant actuel, pour le hisser à 4, 5 milliards pour l’aliment de bétail.



Il a promis, après avoir écouté les doléances des éleveurs, de les " accompagner davantage (…) sur les défis de l’élevage moderne " et de les aider à disposer de parcours de bétail, de parcs de vaccination, ainsi que dans l’amélioration génétique et la production de fourrage.



"J ’ai aussi entendu vos doléances concernant les forages pastoraux et vous devrez faire partie de ceux qui gèrent ces infrastructures hydrauliques (…), pour que les animaux puissent avoir de l’aliment de bétail fabriqué sur place et permettre de faire de l’élevage intensif ", a-t-il dit.



Dans leur déclaration dite "Déclaration de Kaël", les éleveurs ont listé ces points parmi d’autres, qui représentent certaines des difficultés qui plombent selon eux l’émergence du secteur pastoral.







