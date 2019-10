KAOLACK - Honorable député Théodore Monteil: " Mane douma deff deal politique, té douma ci goungué kenn....."

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019

Dans l'entretien que le député Théodore Chérif Monteil a accordé à leral, le Directeur National et Opérationnel de l'Union citoyenne "Buntu Bi" est clair dans ses propos.

Théodore Monteil déclare qu'il ne participera pas à un deal politique et se félicite des retrouvailles entre le pape du Sopi et le président Macky Sall.

Il a par ailleurs salué la belle cohabitation entre musulmans et chrétiens qui s'est illustrée avec la prière des fidèles musulmans dans l'église Saint Thérèse lors de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan.

