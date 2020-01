Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici KOCC BARMA OU LE FANTÔME DES RÉSEAUX par LE BLOG DE MOUSTAPHA Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 17:57 | | 0 commentaire(s)| KOCC BARMA (FALL) ou encore le fantôme redouté des réseaux sociaux fait de plus en plus peur aux jeunes sénégalais du pays et de la Diaspora. Beaucoup de jeunes le suivent notamment sur ‘’snapchat’’ ou encore sur ‘’instagram’’ pour voir et contempler la ‘’correction’’ qu’il donne à ses « victimes », qui sont des auteurs et acteurs de scènes obscènes à l’exemple d’un couple qui se partage des vidéos intimes et parfois même en étant tous nus…

Notre fameux ‘’POLLUER DES MŒURS’’ tant recherché par les instances policières est de loin un criminel, une mauvaise personne selon lui et d’après la version qu’il donne de son travail.



- SES COMPTES DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX

Retenez bien ceci : notre ‘’fantôme’’ est un éminent community manager et digital manager en plus d’être un bon informaticien : ce qu’il lui permet de verrouiller toutes les pistes qui mèneront à sa découverte. Commençant par Youtube, facebook puis snapchat, Kocc Barma dit ne plus utiliser ces réseaux car maintenant il n’est ‘’(focus) que sur snapchat’’. Cependant d’autres utilisateurs créent des comptes en son nom pour gagner en abonnés et remplir leurs poches ; chose qui est très risquée !



- SES MOTIVATIONS



La plupart de ses ‘’followers’’ se demandent qu’elles devraient être les raisons pour lesquelles leur fan dévoile certains faits et gestes qui tendraient à nuire la réputation de ses cibles. Disons que pour lui, cette stratégie est une méthode lui servant à éduquer les plus vieux qui ont raté leur éducation de base.

Il est certes critiqué du plus haut des niveaux mais, refuse de céder aux critiques qui, pour lui, ne sont que des synonymes de complicité. Par ailleurs il lui arrive de pardonner quelques de ses rares ‘’clients’’ en leur proposant une condition ou une ‘’rançon légitime’’ et que ceux-ci exécutent pour éviter le pire et éventuellement être épargné de son mystérieux ‘’KHIRR’’ (fouet).



- COMMENT ÉVITER LE PIRE AVEC KOCC BARMA



Nous savons tous que Kocc ne cède jamais à la corruption et n’a jamais pitié devant des larmes. La seule chose qu’il exige de ses victimes, pour leur donner une chance, est en réalité un acte noble, jugé ainsi par lui-même…

Il faut soit convaincre cinq (5) personnes à aller faire un don de sang à la banque sis hôpital principal soit faire une aide pécuniaire ou matérielle à une pouponnière ou encore aider et soigner un enfant malade. Et dans tous les trois cas, il demande des preuves certifiant l’acte.

Force est de rappeler qu’il ne reçoit jamais d’argent ; il demande que le concerné fasse un dépôt au compte de la pouponnière ou d’aller faire un dépôt physique.



- MAIS OU KOCC TROUVE LES VIDEOS ET PHOTO QU’IL PUBLIE ?



Selon lui, la plupart des vidéos et photos les lui sont parvenues venant de tierces personnes (qu’il ne décline leurs identités). Mais il continue par dire que le reste « c’est le secret de KOCC ».



- OU SE TROUVE-T-IL ? QUE FAIT-IL DANS LA VIE ? QUI EST-IL VRAIMENT ?



Sachez que votre ami n’a pas voulu me préciser le pays mais juste qu’il vit « dans un pays d’Amérique du nord ». Quant à sa profession, derechef : « dans une banque d’investissement » !



- Le plus important, son identité…

A suivre dans le prochain numéro : « la vraie vie de KOCC BARMA »





