KOUNGHEUL - Le mouvement "Jog ngir Askan wi" livre son chapelet de doléances

Le mouvement "Jog ngir Askan wi" se veut défenseur des intérêts des populations de la ville koungheuloise. Dans leur cahier de doléances, la question de l'eau, cette denrée dont la qualité laisse à désirer dans la ville et aux environs, figure à la première page, entre autres revendications de ces jeunes natifs de la localité.



Raisons Sociales et cris du cœur:



- L’inertie des autorités face aux coupures d’électricités intempestives et intermittentes auxquelles sont exposées la population Koungheuloise et face auxquelles l’abstinence de la société civile est inconcevable.



-La mauvaise qualité de l’eau.



- Ni la construction d’une Mairie moderne à l’instar des autres villes notamment Kaffrine,



- Ni une garantie des meilleures conditions de vie des étudiants ressortissant de koungheul avec une explicite égalité vis-à-vis des amicales,



- La nécessité de construire un nouveau lycée afin de couvrir l’effectif du département ;



- Ni la construction d’espace public pouvant servir comme lieu de divertissement pour les populations,



- Ni la mise en place de restaurant de qualité où on pourrait accueillir nos invités dignement,



- Ni un stade moderne parallèlement aux autres localités nommément Rufisque,



- Pas de routes bitumées encore moins des routes pavées de carreaux,



- Ni un marché aménagé devant ainsi permettre la mise dans de meilleures conditions nos papas et mamans commerçants,



- Ni la livraison d’un commissariat de police et d’un nouveau camion-citerne pour la compagnie des sapeurs-pompiers,



- Ni l’avènement d’usine de transformation, d’entreprise ou de société où pourraient travailler temporellement les jeunes de la ville à fin de diminuer le taux de chômage et la vague filante vers la conduite de motos Jakarta dont le recensement n’est toujours pas effectif,



- Ni le système de gouvernance en ce qui concerne les ventes de terrains avec ses multiples problèmes qui auraient dû à la mauvaise gestion des ressources locales, la mauvaise foi des élus, leur insatiabilité…



Ainsi permettez-nous de vous dire que ces autorités que nous élisons ne se soucient point de nous ou de notre devenir. Et cela peut se voir du point de vue :



- Le non séjour de plus d’une semaine dans leur ville natale à fin de voir les problèmes auxquelles leurs populations sont confrontées et de les éradiquer ; excepté en temps d’élection où leurs séjours ne visent que la poursuite de leurs intérêts communs. Ainsi qu’en est-il de nos intérêts légitimes nous populations koungheuloise ?



Le mouvement prévoit de se rencontrer chaque Samedi sauf éradiquement de leurs problèmes...

